За один месяц аэропорт отправляет в рейсы 74 самолета, а принимает на 9 самолетов меньше. Сколько всего самолетов отправляет аэропорт за один месяц. ТАМ С УСЛОВИЕМ
Математика
За один месяц аэропорт отправляет в рейсы 74 самолета, а принимает на 9 самолетов меньше. Сколько всего самолетов отправляет аэропорт за один месяц. ТАМ С УСЛОВИЕМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74-9=65 74+64=138 Ответ: 138 самолетов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Можно ли считать балет стравинского весна священная музыкальной картиной язычес??ой Руси и почему? Согласен ли ты с утверждением, что в весне свяще...
Русский язык
Разберите предложение по членам. Современники и ученики Д. Н. Ушакова отмечали, ч??о он не только блестяще знал русский язык, но мог просто, дохо...
Русский язык