За один месяц аэропорт отправляет в рейсы 74 самолета, а принимает на 9 самолетов меньше. Сколько всего самолетов отправляет аэропорт за один месяц. ТАМ С УСЛОВИЕМ

Математика
За один месяц аэропорт отправляет в рейсы 74 самолета, а принимает на 9 самолетов меньше. Сколько всего самолетов отправляет аэропорт за один месяц. ТАМ С УСЛОВИЕМ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74-9=65 74+64=138 Ответ: 138 самолетов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Можно ли считать балет стравинского весна священная музыкальной картиной язычес??ой Руси и почему? Согласен ли ты с утверждением, что в весне свяще...
Ответить
Математика
Найдите корень уравнения (х-2)в квадрате=(х-9)в квадрате
Ответить
Русский язык
Разберите предложение по членам. Современники и ученики Д. Н. Ушакова отмечали, ч??о он не только блестяще знал русский язык, но мог просто, дохо...
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова КАКОГО-ТО ³
Ответить
Математика
Какое наибольшее количество деталей можно получить из 115 кг стали, если на изготовление одной детали требуется 4 кг стали.
Ответить