За один месяц аэропорт отправляет в рейсы 74 самолета, а принимает на 9 самолетов меньше. Сколько всего самолетов отправляет аэропорт за один месяц. ТАМ С УСЛОВИЕМ

Математика

За один месяц аэропорт отправляет в рейсы 74 самолета, а принимает на 9 самолетов меньше. Сколько всего самолетов отправляет аэропорт за один месяц. ТАМ С УСЛОВИЕМ

Автор: Гость