Сколько рублей сдачи нужно получить с 50 р., если купили 3 марки по 7 р. и 4 марки по 5 р.?

Математика

Сколько рублей сдачи нужно получить с 50 р., если купили 3 марки по 7 р. и 4 марки по 5 р.?

Автор: Гость