Сколько рублей сдачи нужно получить с 50 р., если купили 3 марки по 7 р. и 4 марки по 5 р.?
Математика
Сколько рублей сдачи нужно получить с 50 р., если купили 3 марки по 7 р. и 4 марки по 5 р.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7*3=21 марки 2) 4*5=20 марки 3) 21+20=41 всего купили 4) 50 -41=9 сдача отвеет 9 рублей сдача если тебе нравится мой ответ, отметь пожалуйста лучшим
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