Варежки сапоги какое склонение
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Варежки сапоги какое склонение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варежки-мы не можешь определить склонение так как это, мн число,но ставим в ед ч и получаем 1 скл Точно так же с сапогами-сапог 2 скл
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