На один костюм и четыре платья пошло 11 м ткани а на три таких же костюма и два таких же платья 13 м. Сколько метров ткани потребуется на одно платье и на один костюм?
Алгебра
На один костюм и четыре платья пошло 11 м ткани а на три таких же костюма и два таких же платья 13 м. Сколько метров ткани потребуется на одно платье и на один костюм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-метров ткани требуется на костюм; Y-метров ткани требуется на платье; Составим два уравнения(неравенства)и решим систему способом подстановки; х+4у=11 и 3х+2у=13; из первого уравнения(неравенства) выражаем значение для X и подставляем во второе уравнение(неравенство): х=11-4у; 3*(11-4у) +2у=13; 33-12у+2у=13; -10у=-20; у=(-20)/(-10); у=2(м) - ткань на 1 платье; х+4*2=11; х+8=11; х=3(м) - ткань на 1 костюм.
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