На один костюм и четыре платья пошло 11 м ткани а на три таких же костюма и два таких же платья 13 м. Сколько метров ткани потребуется на одно платье и на один костюм?

Алгебра

На один костюм и четыре платья пошло 11 м ткани а на три таких же костюма и два таких же платья 13 м. Сколько метров ткани потребуется на одно платье и на один костюм?

Автор: Гость