Прочитай слова-бессмыслицы. Попробуй по внешним признакам слов догадаться,нужно ??и на месте скобок употребить Ь знак. 1)Мелестная девеж(?) притясла комейный боромож(?). 2)Этим заряниям надо авлуч(?) десей. 3)Ты тариш(?) влу...
Русский язык
Прочитай слова-бессмыслицы. Попробуй по внешним признакам слов догадаться,нужно ??и на месте скобок употребить Ь знак. 1)Мелестная девеж(?) притясла комейный боромож(?). 2)Этим заряниям надо авлуч(?) десей. 3)Ты тариш(?) влусрый мокщ(?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Девежь боромож 2 Авлучь 3 Таришь мокщ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди примерную площадь получившейся фигуры:перечерти многоугольник , проведи нужные линии и измерения
Математика
Из двух городов , расстояние между которыми 7 400 км , вылетели одновременно навстре??у друг другу два самолета и встретились через 4 ч. Скорость о...
Другие предметы