Прочитай слова-бессмыслицы. Попробуй по внешним признакам слов догадаться,нужно ??и на месте скобок употребить Ь знак. 1)Мелестная девеж(?) притясла комейный боромож(?). 2)Этим заряниям надо авлуч(?) десей. 3)Ты тариш(?) влу...

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Прочитай слова-бессмыслицы. Попробуй по внешним признакам слов догадаться,нужно ??и на месте скобок употребить Ь знак. 1)Мелестная девеж(?) притясла комейный боромож(?). 2)Этим заряниям надо авлуч(?) десей. 3)Ты тариш(?) влусрый мокщ(?)

Автор: Гость