При каком a x=0,3 в примере x+a/4 = 3 3/4 / 5
Математика
При каком a x=0,3 в примере x+a/4 = 3 3/4 / 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A равно 5.4 в данном выражении
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