Что вам известно об обычаях и ритуалах? почему многие из них, возникнув в далёкие времена, существуют сегодня?

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Ретуалы это как традиции ! У нас к примеру ретуал молится Богу.Мы молимся Богу Ийсусу Христу . А есть те которые кланятся Будде , католики и т.д. У нас в стране много обычаев и традиций.У нас есть традиция на Новый год наряжать ёлку, а у когото иначе. Так что у каждого народа и у каждой страны есть свои ретуалы!