Утром кор........ покрылись тонким льдом. Для приготовление торта мама взяла лу............
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Утром кор........ покрылись тонким льдом. Для приготовление торта мама взяла лу............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)корки 2)лукум...........................................................................................................................................................................
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