Найти все крестовые походы

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Пе́рвый кресто́вый похо́д был организован в 1096 году решением римского папы Урбана II по просьбе византийского императора Алексея Iс целью помощи восточным христианам в защите Анатолии(Малая Азия) от наступлениясельджуков. Крестьянский крестовый поход —- это первый этап Первого крестового похода, продлившийся около шести месяцев, с апреля по октябрь 1096 года. Германский крестовый поход (ивр. ‏גזירות תתנ"ו‏‎, гзиро́т татна́в (Погромы 4856 года) — ранний этап Первого крестового похода, в котором толпыфранцузских и немецких крестьян, обедневших рыцарей, нищих и бродяг устроили в 1096 году погромеврейских общин Европы. Норвежский крестовый поход —крестовый поход, предпринятый норвежским королём Сигурдом I в 1107—1110 годах. Арьергардный Крестовый поход, илиКрестовый поход 1101 года — поход представителей западноевропейской знати против сельджуков Малой Азии, предпринятый в 1101 году с целью освобождения из пленаБоэмунда I, князя Антиохии. Кампания завершилась полным поражением крестоносцев. Второй крестовый поход состоялся в1147—1149 годах. Он был начат в ответ на взятие Эдессы в 1144 годувойсками Занги. Третий крестовый поход (1189—1192) был инициирован римскими папами Григорием VIII и (после смерти Григория VIII) Климентом III. В Крестовом походе приняли участие четверо самых могущественныхевропейских монархов — германскийимператор Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август, австрийский герцог Леопольд V и английский король Ричард I Львиное Сердце. Четвёртый крестовый поход —крестовый поход в 1202—1204 годах. В конце XII века за организацию нового похода на Восток взялся Папа Иннокентий III. Альбигойский крестовый поход илиКатарский крестовый поход (1209—1229 годы) — серия военных кампаний, инициированных Римской католической церковью по искоренению ереси катаров в области Лангедок. Крестовый поход детей — принятое в историографии название народного движения 1212 года. Пятый крестовый поход (1217—1221) — попытка европейцев вновь приобрести Иерусалим и остальную часть Святой Земли. Шестой крестовый поход — крестовый поход императораСвященной Римской империиФридриха II Гогенштауфена в 1228—1229 годах. Седьмой крестовый поход —крестовый поход короля ФранцииЛюдовика IX в 1248—1254 годах. Крестоносцы были разбиты в дельтеНила, король был пленён и был вынужден уплатить выкуп в 800 000безантов за своё освобождение. Крестовые походы пастушков — антифеодальные восстания XIII—XIV вв. в Южных Нидерландах и Франции. Восьмой крестовый походизначально был чисто французский и начался летом 1270 года под командованием Людовика IX. Девятый крестовый поход, который некоторыми историками считается частью Восьмого крестового похода, был последним крупным крестовым походом в Святую Землю. Состоялся в 1271—1272-х годах. Се́верные кресто́вые похо́ды(Балтийские крестовые походы) — это войны (1198—1411) немецких,датских и шведских рыцарей противфинских племён (финнов, карелов,ливов, эстов), славян (бодричей,поморян, лютичей), балтийских народов (пруссов, литовцев, куршей,земгалов и жемайтов) с целью распространения католичества и искоренения язычества, а подчас и самих язычников. Гуситские войны — военные действия с участием последователейЯна Гуса, а также между ними, вБогемии (современная Чехия), происходившие в период с 1419-го по1434-й год. Кресто́вый похо́д на Ва́рну — один из значительных крестовых походовсередины XV века. Крестовый поход был объявлен 1 января 1443 года. Участвовали в нём преимущественнополяки и венгры (во главе с воеводой Хуньяди), пытавшиеся остановить натиск турок-османов на Центральную Европу. Кульминацией похода стала битва при Варне 10 ноября 1444 года, в которой силы турецкого султана Мурада IIнаголову разбили крестоносцев. Крестовый поход на Варну в историографии часто называют «последним». Выражаясь точнее, он был скорее последним крупным крестовым походом, так как более мелкие, преимущественно островные, операции назывались крестовыми походами и позже. Более того, все, даже самые незначительные столкновения западных европейцев с мусульманами, стали называться крестовыми походами вплоть до конца XVII века.