Помогите составить загадки о цветах овощах фруктах
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Помогите составить загадки о цветах овощах фруктах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пахнет лёгким ароматом, пчёлы даже любят. она пылает ярким красным, как закат у солнца. может уколоть немножко, или даже больно. что же это? отгадай! с красненьким цветочком (отгадка: роза)
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