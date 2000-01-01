Сравнительная характеристика двух материков Евразии и Африки

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АФРИКА - материк, второй по величине после Евразии. 29,2 млн. км2 (с островами 30,3 млн. км2). С запада омывается Атлантическим ок. , с севера — Средиземным м. , с северо-востока — Красным м. , с востока — Индийским ок. Берега изрезаны слабо; наиболее крупный залив — Гвинейский, п-ов Сомали. В геологическом отношении преимущественно платформа с докембрийским кристаллическим основанием, перекрытым более молодыми осадочными породами. Складчатые горы располагаются лишь на северо-западе (Атлас) и на юге (Капские горы) . Средняя высота над уровнем моря 750 м. В рельефе преобладают высокие ступенчатые равнины, плато и плоскогорья; во внутренних районах — обширные тектонические впадины (Калахари в Юж. Африке, Конго в Центральной Африке и др.) . От Красного м. и до р. Замбези Африка раздроблена величайшей в мире системой сбросовых впадин (см. Восточно-Африканская рифтовая система) , частично занятых озерами (Танганьика, Ньяса и др.) . По краям впадин вулканы Килиманджаро (5895 м, высшая точка Африки) , Кения и др. Полезные ископаемые мирового значения: алмазы (Юж. и Зап. Африка) , золото, уран (Юж. Африка) , руды железа, алюминия (Зап. Африка) , меди, кобальта, бериллия, лития (в основном в Юж. Африке) , фосфориты, нефть, природный газ (Сев. и Зап. Африка) . В Африке к северу и югу от зоны экваториального климата следуют зоны субэкваториального, тропического и субтропического климата. Среднемесячные температуры лета ок. 25-30 °С. Зимой также преобладают высокие положительные температуры (10-25 °С) , но в горах бывают температуры ниже 0 °С; в горах Атласа ежегодно выпадает снег. Наибольшее количество осадков в экваториальной зоне (в среднем 1500-2000 мм в год) , на побережье Гвинейского зал. (до 3000-4000 мм) . К северу и югу от экватора осадки убывают (100 мм и менее в пустынях) . Основной сток направлен в Атлантический ок. : рр. Нил (самая длинная в Африке) , Конго (Заир) , Нигер, Сенегал, Гамбия, Оранжевая и др. ; крупная река бассейна Индийского ок. — Замбези. Ок. 1/3 Африки — область внутренного стока в основном временных водотоков. Наиболее крупные озера — Виктория, Танганьика, Ньяса (Малави) . Главные типы растительности — саванны и пустыни (крупнейшая — Сахара) , занимающие ок. 80% площади Африки. Влажные экваториальные вечнозеленые леса характерны для экваториальной зоны и прибрежных районов субэкваториальных зон. К северу или югу от них — разреженные тропические леса, переходящие в саванны, а затем в опустыненные саванны. В тропической Африке (главным образом в заповедниках) — слоны, носороги, бегемоты, зебры, антилопы, и др. ; львы, гепарды, леопарды и другие крупные хищники. Многочисленны обезьяны, мелкие хищники, грызуны; в сухих районах обилие пресмыкающихся. Множество птиц, в т. ч. страусы, ибисы, фламинго.