15 пословиц о родине россий

Гость: Гость:

Родной край – сердцу рай. Нет в мире краше Родины нашей. Человек без Родины, что соловей без песни. Одна у человека мать, одна у него и родина. У народа один дом – Родина. Нет сына без отчизны. Родина – всем матерям мать. Родина – мать, чужбина – мачеха. Береги Родину, как зеницу ока. Будь не только сыном своего отца – будь и сыном своего народа. Своё молоко – ребёнку, свою жизнь – Родине. Родная земля и в горсти мила. Всякому мила своя сторона. В своём доме и стены помогают. Дома и стены помогают.