1. Первое упоминание «тюрк» относится к: А) 552 г. В) 542 г. С) 512 г. Д) 603 г. 2. Назовите с??мое многочисленное тюркоязычное племя: А) теле В) тюргеши С) карлуки Д) огузы 3. Кто был основателем Тюркского каганата? ...

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1. Первое упоминание «тюрк» относится к: А) 552 г. В) 542 г. С) 512 г. Д) 603 г. 2. Назовите с??мое многочисленное тюркоязычное племя: А) теле В) тюргеши С) карлуки Д) огузы 3. Кто был основателем Тюркского каганата? А) Мукан каган В) Бумынь каган С) каган Тон Д) Капаган 4. В 704 году в Семиречье к власти пришли: А) Карлуки В) Огузы С) Тюргеши Д) Кыпчаки 5. Когда завершился процесс разделения Тюркского государства на 2 части? А) в 552 г В) в 603 г. С) в 561г. Д) в 704 г. 6.Столица Западнотюркского государства? А) Семиречье В) Кашгар С)Суяб Д) Ташкент 7. Какие функции выполняли буюруки? А) сбор налогов В) военачальники С) судебную Д) религиозную 8. Борьба тюрков против Китая привела к возвышению в н. VIII в. : А) тюргешей В) карлуков С) огузов Д) кимаков 9. Какое прозвище дали арабы тюргешскому кагану Сулуку за смелость и решительность? А) Непобедимый В) Хитрый С) Бодливый Д) Остроумный 10. В годы какого кагана в 715-738 гг. произошло укрепление Тюргешского каганата? А) Сулу кагана В) Учлика С) Сакал кагана Д) Бумынь кагана 11. Причина распада Тюргешского каганата? А) нашествие китайцев В) нападение карлуков С) нашествие арабов Д) борьба с огузами 12. Годы существование Карлукского каганата: А) 552-603 гг. В) 603-704 гг. С) 744 -840 гг. Д) 756-940 гг. 13. В государстве карлуков насчитывалось : А) 20 городов В) 25 городов С) 30 городов Д) 55 городов 14. Карлуки в V веке были известны как племя; А) булак В) чигил С) ягма Д) теле 15. Битва у г. Атлах (Таласская битва) междутюргешско-арабскими и китайскими войсками произошла в: А) 746 г. В) 780 г. С) 737 г. Д) 751 г. 16. М. Кашгари писал, что карлуки состоят из: А) 12 племен В) 10 племен С) 15 племен Д) 24 племен 17. Верховный правитель у огузов? А) каган В) джабгу С) сюбаши Д) хан 18. Огузы в 965 г. В союзе с киевской Русью разгромили: А) Волжскую Булгарию В) Хазарский каганат С) арабов Д) эфталитов 19. Известно, что основой хозяйства тюркских племен являлось скотовод¬ство. Какой скот преимущественно разводился? А) Верблюды В) Коровы С) Мулы Д) Лошади и овцы 20. Огузы были: А) христианами В) мусульманами С) буддистами Д) язычниками 21. Назовите ставку кимаков: А) Суяб В) Кимакия С) Кашгар Д) Янгикент 22. Территорию каких племен захватили кимаки? А) огузов В) тюргешей С) карлуков Д) кыпчаков 23. Кимакский каганат пал: А) В начале X века В) В начале XI века С) В конце X века Д) В начале XII а. 24. О наличии жатаков в составе населения Кимакского каганата писал: А) М. Кашгари В) Гардизи С) Сыма Цянь Д) Геродот 25. Инал в огузском государстве – это: А) воспитатель В) военачальник С) советник Д) наследник помогите пож очень прошу очень надо

Автор: Гость