Органы членистоногих скажите пж просто я забыл учебник в школе..

Биология
Органы членистоногих скажите пж просто я забыл учебник в школе..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеется сложная система отдельных мышц, которые крепятся к кутикуле изнутри, это позволяет совершать точные движения. Пищеварительная система: передняя, средняя, задняя кишка, имеются пищеварительные железы. Кровеносная система незамкнутая, сердечная трубка находится на спинной стороне. Миксоцель заполнен гемолимфой. Дышат жабрами, легкими либо трахеями, мелкие представители – всей поверхностью тела. Выделительная система – метанефридии, находятся в переднем конце тела. У пауков и насекомых дополнительно имеются мальпигиевы сосуды. Нервная система: надглоточный ганглий (головной мозг) и подглоточный ганглий соединяются в окологлоточное нервное кольцо, от подглоточного ганглия отходит брюшная нервная цепочка, от ганглиев отходят нервы. Органы чувств хорошо развиты. Членистоногие обычно раздельнополы и размножаются только половым путем.
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