Придумай и запиши предложения со словами час,груша,щука,перчатки.

Русский язык
Придумай и запиши предложения со словами час,груша,щука,перчатки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целый час Валя бродила по городу. На тарелке лежала ароматная груша. Щука затаилась под корягой. Олег забыл дома перчатки.
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