Синоним к слову странствовать
Литература
Синоним к слову странствовать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путешествовать, скитаться, кочевать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай слова-бессмыслицы. Попробуй по внешним признакам слов догадаться,нужно ??и на месте скобок употребить мягкий знак.Попробуй перевести тараб...
Қазақ тiлi
Сөйлемдердердегі етістіктердің қандай райда қолданылып тұрғанын әшекейлемейді. 1) Күндізгі көйлекті қымбат тұратын өрнектермен, жылтырауық маржан...