Помоги человек. не пройди мимо. пожайлуста. просто спаси меня.30 баллов

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Помоги человек. не пройди мимо. пожайлуста. просто спаси меня.30 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Те слова и выражения, которые нужно вставить, я выделила жирным шрифтом. предложения переведены для вас. a) What a nice garden! - Какой красивый сад! b) The flight there was so comfortable, - Полет туда был таким спокойным, c) We had such a great time there. - Мы там здорово провели время. d) I did a lot of shopping in the Dubai Mall. - Я сделал много покупок в Торговом центре Дубая.
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