История создания пьесы Тараса Бульбы Кратко.

Литература
История создания пьесы Тараса Бульбы Кратко.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лёгкий легки ветерок что так сладко тихо веешь что играеш что светлеешь очярованный поток чем опять душа полна что опять в ней пробудилось что с тобой к не возвратилось перелётная весна я смотрю на небеса облака летя сияют и сияя улитаю за далёкие леса
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