История создания пьесы Тараса Бульбы Кратко.

Гость: Гость:

Лёгкий легки ветерок что так сладко тихо веешь что играеш что светлеешь очярованный поток чем опять душа полна что опять в ней пробудилось что с тобой к не возвратилось перелётная весна я смотрю на небеса облака летя сияют и сияя улитаю за далёкие леса