Какое количество теплоты потребуется для нагревания жидкости состоящей из воды массой 500 грамм спирта массой 100 грамм от температуры 20 градусов до температуры 60 градусов

Физика

Какое количество теплоты потребуется для нагревания жидкости состоящей из воды массой 500 грамм спирта массой 100 грамм от температуры 20 градусов до температуры 60 градусов

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