Какое количество теплоты потребуется для нагревания жидкости состоящей из воды массой 500 грамм спирта массой 100 грамм от температуры 20 градусов до температуры 60 градусов

Физика
Какое количество теплоты потребуется для нагревания жидкости состоящей из воды массой 500 грамм спирта массой 100 грамм от температуры 20 градусов до температуры 60 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t1-t2) Q=0,5*4200*40=8400 дж Q=0,1*40*2500=10000 Q3=8400+10000=18400 дж=18,4 кдж
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