Сочинение на тему описание внешности человека/подруги (желательно большое)
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Сочинение на тему описание внешности человека/подруги (желательно большое)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мою подругу зовут Настя. У нее большие, выразительные, карие глаза. Коричневые, длинные, шелковистые волосы. Нежно розовые губы. Небольшой носик. Лицо у нее овальное. С него почти некогда не сходит приятная улыбка. Фигура у Насти стройная, подтянутая. Она много занимается спортом, любит бегать. Одевается она красиво. Ее голубая жилетка идеально сочетается с синей блузкой. Джинсы хорошо сидят на ее стройных ножках. Моя подруга веселая, добрая, отзывчивая, позитивная. Если я грущу, она меня утешает, подбодряет. Еще она любит рисовать. И делает это Вика очень красиво. Я очень рада что у меня есть такая подруга. Она очень хорошая.
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