нужно поставить знак плюс минус умножить или разделить

Математика
нужно поставить знак плюс минус умножить или разделить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно вот так 33*3-3-3-3-3-3-3=81
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