В дачном посёлке 30 деревянных домов,а кирпичных на 20 больше. Рассмотри схематиче??кий чертеж и объясни,что обазначают выражения:30+20; 30+(30+20). Объясните мне как писать в тетради.

Математика

В дачном посёлке 30 деревянных домов,а кирпичных на 20 больше. Рассмотри схематиче??кий чертеж и объясни,что обазначают выражения:30+20; 30+(30+20). Объясните мне как писать в тетради.

Автор: Гость