В дачном посёлке 30 деревянных домов,а кирпичных на 20 больше. Рассмотри схематиче??кий чертеж и объясни,что обазначают выражения:30+20; 30+(30+20). Объясните мне как писать в тетради.
Математика
В дачном посёлке 30 деревянных домов,а кирпичных на 20 больше. Рассмотри схематиче??кий чертеж и объясни,что обазначают выражения:30+20; 30+(30+20). Объясните мне как писать в тетради.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+20=50(д.) кирпичных 30+(30+20)=80(д.)-всего в дачном посёлке
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