Чем по характеру отличаются госпожа Простакова и Митрофанушка? комедия Недоросль краткий ответ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!

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Митрофанушка: Митрофанушка (Простаков Митрофан) – сын помещиков Простаковых. Он считается недорослем, т. к. ему 16 лет и он не достиг совершеннолетия. Соблюдая указ царя, Митрофанушка учится. Но делает это с большой неохотой. Он отличается тупостью, невежеством и ленью (сцены с учителями) . Митрофан груб и жесток. Он ни во что не ставит своего отца, издевается над учителями и крепостными. Пользуется тем, что мать в нем души не чает, и вертит ею, как хочет. Митрофан остановился в своем развитии. О нем Софья говорит: «Он хотя и 16-ти лет, а достиг уже до последней степени своего совершенства и дале не пойдет» . В Митрофане сочетаются черты тирана и раба. Когда план Простаковой женить сына на богатой воспитаннице, Софье, не удается, недоросль ведет себя как раб. Он униженно просит прощения и покорно принимает от Стародума «свой приговор» - идти служить («По мне, куды велят») . Рабское воспитание привито герою, с одной стороны, крепостной нянькой Еремеевной, а, с другой стороны, всем миром Простаковых-Скотининых, у которых извращены понятия о чести. Через образ Митрофана Фонвизин показывает деградацию русского дворянства: из поколения в поколение невежество увеличивается, а грубость чувств доходит до животных инстинктов. Недаром Скотинин называет Митрофана «чушка проклятая» . Причина такой деградации – в неправильном, уродующем воспитании. Образ Митрофанушки и само понятие «недоросль» стало нарицательным. Сейчас так говорят о невежественных и глупых людях. Простакова: Простакова – дворянка, мать Митрофанушки и сестра Тараса Скотинина. Ее фамилия указывает на необразованность и невежество героини, а также на то, что в конце пьесы она попадает впросак. Простакова – движущее лицо комедии. Она замышляет женить Митрофана на богатой воспитаннице Софье (вопреки первоначальному намерению выдать ее за своего брата) . Позже, когда ее планы рушатся, Простакова хочет тайно обвенчать молодых (несмотря на протесты Софьи) . Главная черта в характере Простаковой – безумная, животная любовь к сыну. Она считает, что все, что выгодно для Митрофана, - хорошо, что невыгодно, то плохо. При этом способ, которым достигается выгода, не имеет значения. Так, пытаясь устранить соперника сына – своего брата Скотинина, она вцепляется в его шею и т. д. Таким образом, ее нравственные и моральные понятия полностью извращены. П. А. Вяземский писал о Простаковой: «Смесь наглости и низости, трусости и злобы, гнусного бесчеловечия ко всем и нежности, равно гнусной, к сыну, при всем том невежество, из коего… истекают все сии свойства… » Фонвизин видит две причины «злонравия» героини. Первая, внутренняя, причина – невежество Простаковой, не облагороженное воспитанием. Вторая, социальная, - указ Екатерины II «О вольности дворян» , который невежественные дворяне поняли как полную власть над крепостными без всяких ограничений. В конце пьесы Простакова повержена. Она теряет все: власть над крепостными, имение, сына. Ее крах – это поражение всей прежней системы воспитания и залог победы новых идей, заявленных положительными персонажами пьесы.