Допоможіть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Будь ласочка !!!!!!!!!! Потрібно скласти курйозний вірш !!!
Українська література
Допоможіть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Будь ласочка !!!!!!!!!! Потрібно скласти курйозний вірш !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
з гір з давніх пір піднімає місяць зір. ліс із завіс оком вигляда меліс «чуб приголуб», – промовля березі дуб. кров гріє знов непочата ця любов. хмар- яничар кличе вітер-трембітар. лад у Карпат, поміж гілок неба шмат.
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