Даны два прямоугольника с равными периметрами. Первый прямоугольник имеет длину 12 см, ширину 7 см. Ширина второго прямоугольника равно 5 см. Найдите длину второго прямоугольника.

Математика
Даны два прямоугольника с равными периметрами. Первый прямоугольник имеет длину 12 см, ширину 7 см. Ширина второго прямоугольника равно 5 см. Найдите длину второго прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 12+12+7+7=38(см) периметр  2. 5+5=10(см) сумма  ширин 2-го прямоугольника  3. 38-10=28(см) сумма длин 2-го прямоугольника 4. 28/2=14(см) длина второго прямоугольника  Ответ: 14 длину второго прямоугольника.
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