Даны два прямоугольника с равными периметрами. Первый прямоугольник имеет длину 12 см, ширину 7 см. Ширина второго прямоугольника равно 5 см. Найдите длину второго прямоугольника.

Математика

Даны два прямоугольника с равными периметрами. Первый прямоугольник имеет длину 12 см, ширину 7 см. Ширина второго прямоугольника равно 5 см. Найдите длину второго прямоугольника.

Автор: Гость