Можно ли считать балет стравинского весна священная музыкальной картиной язычес??ой Руси и почему? Согласен ли ты с утверждением, что в весне священной необыкновенно сильна и выразительна могучая стихия ритма? С чем это связано?

Музыка

Можно ли считать балет стравинского весна священная музыкальной картиной язычес??ой Руси и почему? Согласен ли ты с утверждением, что в весне священной необыкновенно сильна и выразительна могучая стихия ритма? С чем это связано?

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