Можно ли считать балет стравинского весна священная музыкальной картиной язычес??ой Руси и почему? Согласен ли ты с утверждением, что в весне священной необыкновенно сильна и выразительна могучая стихия ритма? С чем это связано?
Музыка
Можно ли считать балет стравинского весна священная музыкальной картиной язычес??ой Руси и почему? Согласен ли ты с утверждением, что в весне священной необыкновенно сильна и выразительна могучая стихия ритма? С чем это связано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно считать и даже нужно. Вообще, этот балет оч созвучен с картинами Рериха в изображении языческой Руси. Ритмическое начало имеет основополагающее значение в балете.
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