Найдите корень уравнения (х-2)в квадрате=(х-9)в квадрате
Математика
Найдите корень уравнения (х-2)в квадрате=(х-9)в квадрате
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Решение уравнения в фото во вложении
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