Разберите предложение по членам. Современники и ученики Д. Н. Ушакова отмечали, ч??о он не только блестяще знал русский язык, но мог просто, доходчиво и увлекательно рассказать о самых сложных языковых явлениях.
Русский язык
Разберите предложение по членам. Современники и ученики Д. Н. Ушакова отмечали, ч??о он не только блестяще знал русский язык, но мог просто, доходчиво и увлекательно рассказать о самых сложных языковых явлениях.
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Подлежащее: современники и ученики, сказуемое: отмечали.
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