Разберите предложение по членам. Современники и ученики Д. Н. Ушакова отмечали, ч??о он не только блестяще знал русский язык, но мог просто, доходчиво и увлекательно рассказать о самых сложных языковых явлениях.

Русский язык

Разберите предложение по членам. Современники и ученики Д. Н. Ушакова отмечали, ч??о он не только блестяще знал русский язык, но мог просто, доходчиво и увлекательно рассказать о самых сложных языковых явлениях.

Автор: Гость