1.запишите в виде десятичной дроби: a)7/10 b)18/1000 c)1 целая 25/100 d)2 целых 3/10000 e)4506/1000 2.запишите в виде обыкновенной дроби и сократите. a)0,3 b)0,15 c)0,007 d)3,2
Математика
1.запишите в виде десятичной дроби: a)7/10 b)18/1000 c)1 целая 25/100 d)2 целых 3/10000 e)4506/1000 2.запишите в виде обыкновенной дроби и сократите. a)0,3 b)0,15 c)0,007 d)3,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.0,7; 0,018; 1,25;2,0003;4,506 2. 3 --- 10 15 3 --- = ----- 100 20 7 ------- 1000 2 1 3--- = 3--- 10 5
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