1.запишите в виде десятичной дроби: a)7/10 b)18/1000 c)1 целая 25/100 d)2 целых 3/10000 e)4506/1000 2.запишите в виде обыкновенной дроби и сократите. a)0,3 b)0,15 c)0,007 d)3,2

Математика

1.запишите в виде десятичной дроби: a)7/10 b)18/1000 c)1 целая 25/100 d)2 целых 3/10000 e)4506/1000 2.запишите в виде обыкновенной дроби и сократите. a)0,3 b)0,15 c)0,007 d)3,2

Автор: Гость