Присутствуют ли в произведении недоросль прямые столкновения между персонажами
Литература
Присутствуют ли в произведении недоросль прямые столкновения между персонажами
Ответ(ы) на вопрос:
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В произведении-два конфликта. Любовный конфликт развивает действие комедии. В нем участвуют Софья, Митрофанушка, Милон и Скотинин. По-разному относятся герои к вопросам любви, семьи, брака. Стародум хочет видеть Софью замужем за человеком достойным, желает ей взаимной любви. Простакова хочет женить Митрофана выгодно, загрести Софьины деньги. Девиз Митрофана: "Не хочу учиться, хочу жениться". Внешне действие пьесы строится на любовном конфликте. Но у Фонвизина любовный конфликт не главный. История злоключений Софьи составляет лишь фон, на котором разыгрывается главный конфликт пьесы- общественно- политический. Разрешение любовного конфликта происходит как бы со стороны, Стародумом: он соединяет Софью и Милона. Побеждает добродетельный герой.
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