Визначте почесний час у Каїрі (Єгипет) якщо у Києві 18.00 год?
География
Визначте почесний час у Каїрі (Єгипет) якщо у Києві 18.00 год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку Киев и Каир находятся в одном часовом поясе (втором), то и время в этих городах будет одинаковое...если конечно в условии не указано время года
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