Какие были контрольные по русскому и математике в 4 классе за 1 четверть программа пнш ? Скиньте пожалуйста

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1 )задача на большом подносе 48 булочек а на маленьком 3 раза меньше.на сколько больше булочек на большом подносе чем на маленьком ? ответ 48/3=16 потом 48 - 16 =32 2) 6км =6000м 80см=800мм9000км=9ц 7мин=420 секунд