Начертите какую нибудь прямую AB постройте несколько точек находящихся от прямой AB на расстоянии 2 см где расположены все такие точки

Математика
Начертите какую нибудь прямую AB постройте несколько точек находящихся от прямой AB на расстоянии 2 см где расположены все такие точки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На двух параллельных прямых относительно АВ одна будет над ней на расстоянии 2 см, а вторая под на таком же расстоянии
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