Начертите какую нибудь прямую AB постройте несколько точек находящихся от прямой AB на расстоянии 2 см где расположены все такие точки
Математика
Начертите какую нибудь прямую AB постройте несколько точек находящихся от прямой AB на расстоянии 2 см где расположены все такие точки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На двух параллельных прямых относительно АВ одна будет над ней на расстоянии 2 см, а вторая под на таком же расстоянии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Опредилите выразительную роль художественных средств в отрывке ",О вы которых ожидает Отечество от недр своих И видеть таковых желает, Каких ...
Математика
Математика
Математика
Русский язык