В актовом зали находится несколько школьников.После того,как в него вошли 7 учеников,а 9 вышли,в залива осталось 99 учеников Сколько учеников было в актовом зале первоначально решите задачу с помощью уравнения

Математика
В актовом зали находится несколько школьников.После того,как в него вошли 7 учеников,а 9 вышли,в залива осталось 99 учеников Сколько учеников было в актовом зале первоначально решите задачу с помощью уравнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-9+7=99 x=99-7+9 x=101
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