В актовом зали находится несколько школьников.После того,как в него вошли 7 учеников,а 9 вышли,в залива осталось 99 учеников Сколько учеников было в актовом зале первоначально решите задачу с помощью уравнения

Математика

В актовом зали находится несколько школьников.После того,как в него вошли 7 учеников,а 9 вышли,в залива осталось 99 учеников Сколько учеников было в актовом зале первоначально решите задачу с помощью уравнения

Автор: Гость