Решите , 141 пожалуйста
Математика
Решите , 141 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Все слагаемые,начиная со второго и до предпоследнего взаимноуничтожаются, значит остается 1/10-1/50= 5/50-1/50=49/50
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