!!!HEEELP!!!SOOS! !!! в параллелограме угол А = 72° , АВ =14 см , ВСЕ =15 см , АО =10 см . Найдите тупы?? углы и периметр параллелограмма, а так же диагональ С.

Геометрия

!!!HEEELP!!!SOOS! !!! в параллелограме угол А = 72° , АВ =14 см , ВСЕ =15 см , АО =10 см . Найдите тупы?? углы и периметр параллелограмма, а так же диагональ С.

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