Прочитай текст.Выпиши глаголы и задай к ним вопросы. Можно в ракете Добраться д?? Марса, Можно в тайге Встретить снежного барса, Можно гадать - Почему не раскрыта Тайна Тунгуссккого метеорита, Можно стремиться всю жизн...

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Прочитай текст.Выпиши глаголы и задай к ним вопросы. Можно в ракете Добраться д?? Марса, Можно в тайге Встретить снежного барса, Можно гадать - Почему не раскрыта Тайна Тунгуссккого метеорита, Можно стремиться всю жизнь За сокровищем, Можно в Лох-Нессе Ждать встречи с чудовищем, Всё это может со временем сбыться, Надо всего лишь- Хотеть и добиться.

Автор: Гость