Прочитай текст.Выпиши глаголы и задай к ним вопросы. Можно в ракете Добраться д?? Марса, Можно в тайге Встретить снежного барса, Можно гадать - Почему не раскрыта Тайна Тунгуссккого метеорита, Можно стремиться всю жизн...
Русский язык
Прочитай текст.Выпиши глаголы и задай к ним вопросы. Можно в ракете Добраться д?? Марса, Можно в тайге Встретить снежного барса, Можно гадать - Почему не раскрыта Тайна Тунгуссккого метеорита, Можно стремиться всю жизнь За сокровищем, Можно в Лох-Нессе Ждать встречи с чудовищем, Всё это может со временем сбыться, Надо всего лишь- Хотеть и добиться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добраться что сделать, встретить что сделать, гадать что делать, стемиться что делать, ждать что делать, может что делает, сбыться что сделать, хотеть что делать, добиться что сделать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите глаголы, которые можно разобрать по составу двумя способами. Объясните свой ответ. Вылечитесь, выпишите, вынесите, вылетите, выгоните, ...
Математика
История
Впишите недостающие буквы и слова.Города финикийцев Б_ _ л,С _ _ _ н, Т_ р, были расположены на берегах ___________________моря. Самой известной ...
Математика
В актовом зали находится несколько школьников.После того,как в него вошли 7 учеников,а 9 вышли,в залива осталось 99 учеников Сколько учеников было ...
Алгебра