Заполните пропуски в предложении: "Направление пассатов в Северном полушарии ..., в Южном ..."

География
Заполните пропуски в предложении: "Направление пассатов в Северном полушарии ..., в Южном ..."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в северном полушарии из области высокого давления в область низкого ( от 30 широт к экватору ) северо-восточн пассат, в южном из высокого в низкое (от 30 широт к экватору ) юго-восточный пассат.
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