Запиши число 630 в виде произведения в 3 множетелях

Математика
Запиши число 630 в виде произведения в 3 множетелях
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
630=9*10*7______________
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