Вычислите скорость автомобиля, колесо которого диаметром 80 см за 1 мин, совершает 500 оборотов (П=3)
Физика
Вычислите скорость автомобиля, колесо которого диаметром 80 см за 1 мин, совершает 500 оборотов (П=3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость автомобиля равна 240 км/ч.
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