Слово БАНТ перевести в слово КОСА Менять можно 1 букву. ПРИМЕР: Ночь Дочь Дань День
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Слово БАНТ перевести в слово КОСА Менять можно 1 букву. ПРИМЕР: Ночь Дочь Дань День
Ответ(ы) на вопрос:
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Бант-кант-карт-корт-кора-коса
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