ЗА РАСПИСАННЫЙ,НО КРАТКИЙ ОТВЕТ ДАЮ 40 БАЛЛОВ! Написать сообщение в тетрадь по теме : религия древнего мира(конкретно). Все, кроме ислама
История
ЗА РАСПИСАННЫЙ,НО КРАТКИЙ ОТВЕТ ДАЮ 40 БАЛЛОВ! Написать сообщение в тетрадь по теме : религия древнего мира(конкретно). Все, кроме ислама
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тотемизм — вера в фантастическое, сверхъестественное родство между племенем или родом и тотемом (растением, животным, предметов). Магия — вера в то, что человек обладает сверхъестественной силой, которая проявляется в магических обрядах. Фетишизм — вера в то, что определенный предмет обладает сверхъестественно силой. Анимизм — вера в существование души и духов.
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