Я считаю, что многие его рассказы, поэмы, сказки, повести и романы помогают нам дел??ть выводы о жизни, о внутренних качествах, о характере человека и так далее. Они воспитывают в нас духовность, мораль и многие другие хорошие ...

Литература

Я считаю, что многие его рассказы, поэмы, сказки, повести и романы помогают нам дел??ть выводы о жизни, о внутренних качествах, о характере человека и так далее. Они воспитывают в нас духовность, мораль и многие другие хорошие качества.

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