Сложное предложение с вопросом как

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Сложное предложение с вопросом как
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А вы знаете, как производство форфора повлияло на развитие Китая, и как в дальнейшем развивалась его экономика
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