Биссектрисы треугольника делять его углы соответственно на 35 45 и 10 найдите углы т??еугольника

Алгебра
Биссектрисы треугольника делять его углы соответственно на 35 45 и 10 найдите углы т??еугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектриса делит угол пополам, следовательно углы равны: 70 ; 90 ; 20.
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