На приготовление уроков Коля затратил 2 часа.Из них на математику 6/15 часа, на русский язык 1/6 часа и 1целая 2/5 часа на устные предметы. Остальное время Коля просто смотрел в окно.Сколько времени Коля смотрел в окно? ПОМОГИТ...

Математика

На приготовление уроков Коля затратил 2 часа.Из них на математику 6/15 часа, на русский язык 1/6 часа и 1целая 2/5 часа на устные предметы. Остальное время Коля просто смотрел в окно.Сколько времени Коля смотрел в окно? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Автор: Гость