На приготовление уроков Коля затратил 2 часа.Из них на математику 6/15 часа, на русский язык 1/6 часа и 1целая 2/5 часа на устные предметы. Остальное время Коля просто смотрел в окно.Сколько времени Коля смотрел в окно? ПОМОГИТ...
Математика
На приготовление уроков Коля затратил 2 часа.Из них на математику 6/15 часа, на русский язык 1/6 часа и 1целая 2/5 часа на устные предметы. Остальное время Коля просто смотрел в окно.Сколько времени Коля смотрел в окно? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6/15+1/6+1 2/5=12/30+5/30+1 12/30=1 29/30(мин.)-уроки 2)2- 1 29/30=1 30/30-1 29/30=1/30(мин)-смотрел в окно. Ответ:1/30 мин смотрел в окно
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