9*(y-288)=4347 помогите решить уравнение
Математика
9*(y-288)=4347 помогите решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*(y-288)=4347 9у-2592=4347 9у=4347+2592 9у=6939 у=6939:9 у=771
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