900 см в квадрате это сколько Дмитрий в квадрате?

Математика
900 см в квадрате это сколько Дмитрий в квадрате?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900см в квадрате это 9дм в квадрате 900÷100=9
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