98 упр ))определите подеж имен придлагательных

Русский язык
98 упр ))определите подеж имен придлагательных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькое-И.п. маленькая - И.п. пресная - И.п.(я так думаю...) хорошая-И.п. прозрачная - И.п. И.п.-Именительный падеж 
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