а) -102+(-98) = г) 688+957=
Математика
а) -102+(-98) = г) 688+957=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)-200 г) 1645 точно говорю вот!
Гость:
-102+(-98) = - 200 688+957=1645
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
высота равнобедренного треугольника проведённая к основанию равна 12 см, а основание 10 см. найти боковую сторону
Английский язык
помогитк составить 4 предложения настоящего времени и 4 предложения прошедшего по времени по анг. языку
Геометрия
Диагональ параллелограмма равная 13 см перпендикулярна к стороне параллелограмма равной 12 см.Найдите площадь параллелограмма. Решите плз!
Английский язык